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Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России

29.06.2021 07:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России, который на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Очередной форум пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия будут организован в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сотрудничество между регионами России и Беларуси сопровождается возрастающим влиянием современных цифровых технологий на важнейшие сферы жизни общества и государства, включая здравоохранение, экономику, национальную безопасность. В этой связи в нынешнем году темой форума станет научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации. Актуальность данной темы также обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции России и Беларуси.

"Это очень важная тема, которая является актуальной и перспективной для наших стран", - подчеркнула председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

В первый день будет организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий; роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства; взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров; право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления; молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума состоится совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

"Очередное заседание межпарламентской комиссии позволит открыто обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и роль регионов в процессе белорусско-российской интеграции", - отметил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью его программы станет пленарное заседание, которое пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.

В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.-0-

Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной форум пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия будут организован в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.
 
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