Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 28 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties Мухаммедом аль-Аббаром. Президент констатировал, что, несмотря на сложный 2020 год, Беларусь и ОАЭ значительно прибавили в товарообороте. Мухаммед аль-Аббар тепло отозвался о Беларуси . Он заявил, что руководство ОАЭ нацелено на укрепление и развитие отношений с Беларусью. Инвестдоговор о строительстве в Минске умного города "Северный берег" будет подписан в ближайшие дни, сообщил исполнительный директор компании Emaar Properties.





Во время встречи

Фундамент белорусско-казахстанского сотрудничества - торгово-экономические отношения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.





Во время встречи

Соглашение между правительствами Беларуси и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь подписано в Нур-Султане по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.





Фото из архива

Беларусь наращивает поставки техники в Казахстан , сообщил министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик. Беларусь планирует удвоить экспорт стройматериалов в Казахстан, заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.





Руслан Пархамович. Фото из архива

Церемония возложения венков в честь Дня Независимости Беларуси и 77-й годовщины освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков состоялась в Москве у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Беларусь состоялась как независимое, самодостаточное государство . Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко после состоявшейся в Москве церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата. Посол также сообщил, что перед Беларусью и Россией стоит задача создать к 1 января 2022 года единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа, электроэнергии, транспорта, унифицировать налоговое и таможенное законодательства.





Фото из архива

Правительство предоставит субсидии рыбхозам на уплату процентов по кредитам.

Беларусь принимает миссию МАГАТЭ по вопросам физзащиты объектов использования атомной энергии.

Беларусь и Армения будут вместе разрабатывать лекарства от COVID-19 .





Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрирован 441 пациент с COVID-19 , выписаны 196.

"Белавиа" возобновляет перевозку животных на чартерных рейсах.





Фото "Белавиа"

Пешие, водные, велосипедные и комбинированные турмаршруты свяжут полесские регионы Брестской области.

Кондитерская фабрика "Спартак" выпустит разработанную студентами новую линейку продукции.





Фото БГУ

Начало Петрова поста в 2021 году : как питаться и что делать в этот период.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июня

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VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля в режиме видео-конференц-связи. Главной темой форума станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Проведение детской летней оздоровительной кампании 2021 года. Новые подходы в организации работы оздоровительных, спортивно-оздоровительных и стационарных лагерей".

XVI Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой ветераны" стартует в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июня

В Республике Беларусь - День экономиста.

Международный день парламентаризма.

90 лет назад родился Ясинский Рышард Здиславович (г.Барановичи Брестской обл.), белорусский кинорежиссер-документалист, сценарист, журналист. В 1955 году окончил БГУ, в 1973-м Высшие курсы сценаристов и режиссеров документального кино в Москве. С 1955 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Наиболее значительные работы: "Земля моя - судьба моя", "Воспоминания о празднике Победы", "Через годы" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974). Умер в 2005 году.

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