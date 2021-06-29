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Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью
29.06.2021 07:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 28 июня
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XVI Республиканский фестиваль народного творчества ветеранских коллективов "Не стареют душой ветераны" стартует в Минске.
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Знаменательные даты 30 июня
В Республике Беларусь - День экономиста.
Международный день парламентаризма.
90 лет назад родился Ясинский Рышард Здиславович (г.Барановичи Брестской обл.), белорусский кинорежиссер-документалист, сценарист, журналист. В 1955 году окончил БГУ, в 1973-м Высшие курсы сценаристов и режиссеров документального кино в Москве. С 1955 года работал на киностудии "Беларусьфильм". Наиболее значительные работы: "Земля моя - судьба моя", "Воспоминания о празднике Победы", "Через годы" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1974). Умер в 2005 году.
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Картина дня: встреча Лукашенко с главой Emaar Properties, сотрудничество с Казахстаном и турмаршруты по Полесью
ВЧЕРА Картина дня. 28 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с исполнительным директором компании Emaar Properties Мухаммедом...
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