Минобразования утвердило перечень выпускных экзаменов в школах в 2021/2022 учебном году

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования утвердило перечень выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов в школах в 2021/2022 учебном году. Официальный документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Девятиклассники, как и раньше, будут сдавать три предмета: диктанты по белорусскому и русскому языкам, а также контрольную по математике. Учащиеся 11-х классов, как и прежде, напишут изложение по белорусскому или русскому (на выбор), контрольную по математике, устно сдадут историю Беларуси и иностранный язык.

Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание осуществляются на языке национального меньшинства - польском или литовском, наряду с учебными предметами, обязательным является польский или литовский язык в письменной форме. Учащимся колледжа искусств предстоит также сдать экзамен по одному из профильных предметов - в практической форме.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года.-0-