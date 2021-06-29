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Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"
29.06.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
С началом лета в линейке вкладов "Беларусбанка" появился новый, летний вариант – депозит
Ставка по депозиту – 19,5 % годовых, а минимальная сумма вклада – 50 белорусских рублей. Расходные операции можно совершать в пределах капитализированных процентов. Также у клиентов есть возможность пополнять сумму депозита.
Кроме того, по вкладу предусмотрено однократное автоматическое перезаключение на новый срок, капитализация процентов каждый месяц и в день наступления срока возврата вклада.
А еще
Преимущества:
· Фиксированная годовая процентная ставка
· Ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления срока возврата вклада
· Возможность внесения дополнительных взносов
· Возможность открытия на имя другого лица
· Автоматическое перезаключение на новый срок
Дополнительную информацию об условиях срочного безотзывного банковского вклада
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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С началом лета в линейке вкладов "Беларусбанка" появился новый, летний вариант – депозит "Летний бриз" на 120 дней. Оформить его вы сможете в любом отделении банка.
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