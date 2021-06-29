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Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"

29.06.2021 09:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

С началом лета в линейке вкладов "Беларусбанка" появился новый, летний вариант – депозит "Летний бриз" на 120 дней. Оформить его вы сможете в любом отделении банка.

Ставка по депозиту – 19,5 % годовых, а минимальная сумма вклада – 50 белорусских рублей. Расходные операции можно совершать в пределах капитализированных процентов. Также у клиентов есть возможность пополнять сумму депозита.

Кроме того, по вкладу предусмотрено однократное автоматическое перезаключение на новый срок, капитализация процентов каждый месяц и в день наступления срока возврата вклада.

А еще "Летний бриз" можно открыть на имя другого человека.

Преимущества:

· Фиксированная годовая процентная ставка

· Ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления срока возврата вклада

· Возможность внесения дополнительных взносов

· Возможность открытия на имя другого лица

· Автоматическое перезаключение на новый срок

Доход – 19,5 % годовых! "Беларусбанк" запустил самый летний депозит "Летний бриз"

Дополнительную информацию об условиях срочного безотзывного банковского вклада "Летний бриз" можно получить в Контакт-центре ОАО "АСБ Беларусбанк" по телефону 147.

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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С началом лета в линейке вкладов "Беларусбанка" появился новый, летний вариант – депозит "Летний бриз" на 120 дней. Оформить его вы сможете в любом отделении банка.
 
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