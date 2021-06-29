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Готовность номер один: Дворец Независимости и "Ромашка" в Минске в ожидании выпускников
29.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дворец Независимости и комплекс "Ромашка" на проспекте Победителей в ожидании выпускников. Бал будет состоять из двух частей: официальная - во Дворце, где будут чествовать лучших выпускников и преподавателей, и неформальная - в здании напротив. Там пройдет прием от имени Президента.
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Дворец Независимости и комплекс "Ромашка" на проспекте Победителей в ожидании выпускников. Бал будет состоять из двух частей: официальная - во Дворце, где будут...
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