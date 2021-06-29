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И. Жарикова - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"
29.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О ценностях, которые не разрушить попытками насаждения чуждых нам нравственных идеалов, о семьях, о трудовых династиях и взглядах на мир вокруг.
Агентство теленовостей продолжает пополнять коллекцию проекта о сильных духом белорусских женщинах, которые не стесняются выражать свою гражданскую позицию и отстаивать свои убеждения. Героиня новой серии из династии медиков. 36 лет в профессии! Считает себя экстравертом, а ее коллеги поражаются энергетикой, которую она дарит людям.
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О ценностях, которые не разрушить попытками насаждения чуждых нам нравственных идеалов, о семьях, о трудовых династиях и взглядах на мир вокруг. Агентство...
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