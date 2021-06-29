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30 лет ветеранской организации МВД

29.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь продолжает чествовать старшее поколение органов правопорядка. Торжественные мероприятия посвящены 30-летию общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Сегодня в ней состоит свыше 27 тысяч человек. Это те люди, которые боролись с бандитизмом в 90-е, следили за порядком в 2000-е и сейчас передают опыт молодому поколению, которое выражает им искреннюю признательность за знания и опыт.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

Для меня это означает увидеть ветеранов, пообщаться с ними, вспомнить свою службу, свое былое. Это то, в чем ты всю жизнь варился. Как говорят: офицер - это не профессия, а образ жизни. И наши ветераны живут своими воспоминаниями. Говорят, не застревай в прошлом, но милицейское, военное, служебное прошлое забыть просто нельзя.

Сергей Хоменко, замминистра внутренних дел Беларуси:

Если в начале 90-х мы думали, как победить бандитизм, то сейчас мы думаем, как развивать нашу систему, благодаря тому фундаменту, который создан нашими ветеранами, чтобы работали предприятия, чтобы дети улыбались, а старики были довольны той жизнью и той соцсферой, которая есть. Поэтому сегодняшнее мероприятие с одной стороны – это подведение итогов прошлого, с другой - взгляд в будущее.

В МВД свято чтут традиции и трепетно относятся к символам. В честь юбилейной даты председателям ветеранских организаций региона вручили знамена и особые награды от руководства министерства.


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Беларусь продолжает чествовать старшее поколение органов правопорядка. Торжественные мероприятия посвящены 30-летию общественной организации ветеранов органов...
 
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