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Пульты управления светофорами в столице приобретают необычный внешний вид

29.06.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают необычный внешний вид. Около 80 контролеров уже окрасили в урбанистическом стиле: зарисовки на городскую тематику заменяют стандартный серый цвет оборудования. Теперь они практически сливаются с пейзажами на фоне.

Всего в столице почти 800 светофорных объектов. Большая часть из них объединена общей программой. В центре управления дорожным движением по специальным формулам (в зависимости от дорожной обстановки) просчитывают длительность горения сигнала на каждом светофоре, распределяя плотность транспортных потоков. Каждый год схемы движения усовершенствуют: особое внимание уделяют новым районам, чтобы оптимизировать трафик.


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Теги: Минск
 
 
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Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают необычный внешний вид. Около 80 контролеров уже окрасили в...
 
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