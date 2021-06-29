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Новый рейс российской авиакомпании "Азимут" свяжет Минеральные Воды и Минск

29.06.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый рейс российской авиакомпании "Азимут" свяжет Минеральные Воды и Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

"Авиакомпания "Азимут" расширяет маршрутную сеть и с сегодняшнего дня открывает рейс Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. Совершить перелет можно будет по вторникам в соответствии с расписанием. Вылет из Минеральных Вод - в 14.00, посадка в Минске - в 16.50. Обратный рейс отправляется из Минска в 17.50, посадка в Минеральных Водах - в 20.25. Для каждого аэропорта указано местное время. Путь продлится 2 часа 50 минут", - рассказали в пресс-службе.

Приобрести авиабилеты и дополнительные услуги, а также ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте авиакомпании "Азимут".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Совершить перелет можно будет по вторникам в соответствии с расписанием. Вылет из Минеральных Вод - в 14.00, посадка в Минске - в 16.50. Обратный рейс отправляется из...
 
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