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НАН Беларуси и РАН объявили конкурс на лучшие совместные исследования

29.06.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси и Российская академия наук объявили конкурс 2021 года на соискание премий за выдающиеся научные результаты, полученные российскими и белорусскими учеными при проведении совместных исследований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Премии присуждаются за наиболее значимые научные результаты, полученные при проведении совместных работ в области естественных, технических, гуманитарных и социальных наук, имеющие важное научное и практическое значение. Всего три премии - по одной в каждой из вышеназванных областей", - рассказали в пресс-службе.

На конкурс могут быть представлены работы или серии совместных работ, выполненные коллективом российских и белорусских ученых, которые работают в научных организациях и вузах России и научных организациях Национальной академии наук Беларуси. Авторский коллектив работы, выдвигаемой на конкурс, не должен превышать трех человек с каждой стороны, при этом количество участников совместных исследований с российской и белорусской стороны может быть неодинаковым.

Право выдвижения работ на соискание премий предоставляется научным организациям и вузам России и научным организациям НАН Беларуси, а также академикам и членам-корреспондентам обеих академий по их специальности. Научные организации выдвигают работы на заседаниях научно-технических или ученых советов по месту работы соискателей при наличии кворума, принятого в организации. Выдвижение соискателей в авторский коллектив из общего числа исполнителей работы производится исходя из оценки творческого вклада каждого из них. В авторский коллектив включаются авторы, творческий вклад которых в выполнение работы был наиболее значительным.

Работы, выдвигаемые на соискание премий, принимаются к рассмотрению до 1 октября 2021 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Премии присуждаются за наиболее значимые научные результаты, полученные при проведении совместных работ в области естественных, технических, гуманитарных и...
 
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