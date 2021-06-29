Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое ждут в наших странах - Лискович

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое ждут в наших странах, заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович на полях секции форума "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе Белорусского института стратегических исследований (БИСИ), передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый Форум peгионов Беларуси и России - яркое событие, которое с особым интересом и вниманием ждут в наших странах. Это реальная площадка для продвижения партнерских и дружеских отношений между нашими государствами, ценный опыт установления долгосрочных контактов, связей по различным вопросам. Такое сотрудничество уже давно показало свои успешные и прогрессивные результаты", - сказал Виктор Лискович.

В работе секции с белорусской стороны принимают участие члены Совета Республики, руководители республиканских органов государственного управления, учреждений образования, представители высокотехнологичных, научных организаций.

"Актуальность темы сегодняшнего форума обусловлена особым значением формирования единого научно-технологического пространства, так как в настоящее время идет становление новой эпохи информационных технологий практически во всех сферах жизнедеятельности человека", - отметил сенатор.





VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на полях форума проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы форума станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. В рамках заседания перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. В целях придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях форума будет подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также контрактов между предприятиями Беларуси и России.-0-







