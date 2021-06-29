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ФОТОФАКТ: VIII Форум регионов Беларуси и России начал работу (Обновляется)
29.06.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал
В первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям:
*российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий;
*роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства;
*взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических *проектов в рамках международных договоров;
*право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления;
*молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-
Председатель Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси Егор Макаревич
Директор Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров
Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин
Фото Максима Гучека, Рамиля Насибулина, Егора Павлющика
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В первый день организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направления.
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