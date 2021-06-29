Беларусь и Россия планируют создать единый реестр технопарков Союзного государства

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси, Ассоциация кластеров и технопарков России и Постоянный комитет Союзного государства работают над созданием IT-платформы для единого реестра технопарков СГ с последующей разработкой системы хранения, систематизации, анализа и графической визуализации данных. Об этом сообщил сегодня председатель ГКНТ Александр Шумилин на секции "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства" VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, внедрение такой системы в Союзном государстве позволит потенциальным инвесторам выбирать наиболее привлекательные условия работы, а также оперативно находить партнеров для реализации совместных проектов как в Беларуси, так и России. "Мы уделяем большое внимание поддержке инновационного предпринимательства и развитию инновационной инфраструктуры. Сегодня в Беларуси создана сеть из 18 технопарков, которые охватывают все регионы нашей страны и являются центрами притяжения новых производств и разработок. Поэтому сотрудничество на региональном уровне с Россией по данному направлению имеет большой потенциал", - подчеркнул Александр Шумилин.





Председатель ГКНТ также отметил, что в целях формирования единого научно-технологического пространства СГ Беларусь и Россия реализовали более 50 совместных программ, в том числе в области космических технологий, микроэлектроники, информационных технологий, машиностроения, медицины. Начиная с 2015 года белорусские и российские ученые выполнили 13 программ Союзного государства, в этом году - еще три.

Одними из первых союзных научно-технических программ стали программы в сфере информационно-коммуникационных технологий. В 2000 году была начата разработка нового поколения суперкомпьютеров семейства СКИФ (Суперкомпьютерная инициатива Феникс). По итогам выполнения программы был создан суперкомпьютер производительностью 2 Тфлопс, который на тот момент входил в топ-100 самых высокопроизводительных компьютеров в мире. Продолжением исследований стали программы СКИФ под шифрами "Триада", "Грид" и "Недра". На базе семейства суперкомпьютеров создан центр коллективного пользования в Объединенном институте проблем информатики НАН Беларуси. В БГУ, Гродненском государственном университете также имеются суперкомпьютеры. Аналогичные центры функционируют в Москве и других регионах России.





"Наиболее эффективно внедряются современные цифровые технологии в союзных программах в космической области. Уже реализовано шесть таких программ. Благодаря сотрудничеству с российскими коллегами белорусским специалистам удалось создать космическую группировку спутников, а также систему дистанционного зондирования Земли. Космические технологии активно развиваются в Беларуси", - обратил внимание Александр Шумилин.

В настоящее время выполняется еще одна программа Союзного государства в области космоса - "Интеграция-СГ". Ее цель - повышение эффективности обработки данных дистанционного зондирования Земли и предоставление результатов пользователям Беларуси и России. Государственными заказчиками выступают Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация "Роскосмос".

"В прошлом году завершена еще одна знаковая научно-техническая программа Союзного государства - "Автоэлектроника". Она предусматривала разработку нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения. Результаты программы использованы при создании роботизированных беспилотных карьерных самосвалов БЕЛАЗ, которые уже работают на карьерах Сибирской угольной энергетической компании. Освоение и внедрение в производство передовых инновационных решений, разработанных по программе, позволит придать дополнительное ускорение развитию автомобильной и радиоэлектронной промышленности Беларуси и России", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Сейчас в разработке находится целый ряд новых проектов концепций программ, шесть из которых - в высокой степени готовности. Александр Шумилин отметил, что эти программы соответствуют приоритетным направлениям формирования единого научно-технологического пространства СГ. Они позволят в дальнейшем разработать современные технологии обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам (программа "Преодоление") и новые медицинские клеточные продукты ("Союзбиомембраны"). Также в планах создание технологий, материалов и оборудования для 3D-печати ("Аддитивность"), разработка комплекса на основе сверхпроводящих резонаторов ("Ускоритель-СПР") и инновационных технологий развития фотонной компонентной базы Союзного государства ("Компонент Ф"). Также в финальной стадии согласования проекта концепции новая программа в области космоса - "Комплекс-СГ".-0-



