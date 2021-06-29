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Минздрав установил критерии оценки профессиональной трудоспособности

29.06.2021 11:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил критерии оценки профессиональной трудоспособности, которые будут применяться при проведении медико-социальной экспертизы (МСЭ) для оценки степени утраты профессиональной трудоспособности у потерпевших в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующие нормы закреплены в постановлении Минздрава от 9 июня 2021 года №79 и приняты в развитие норм постановления Совета Министров от 3 июня 2021 года №304 "О медико-реабилитационных экспертных комиссиях и медицинских экспертизах". Постановление Минздрава официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Критерии включают способность потерпевшего выполнять профессиональную деятельность в обычных условиях или на специализированном рабочем месте с учетом наличия или отсутствия изменения квалификации, достигнутой в освоенной профессии рабочего (разряде), должности служащего, а также объема выполняемой работы, режима рабочего времени, условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды и трудового процесса.

Степень утраты профессиональной трудоспособности устанавливается в процентах. Если потерпевший может выполнять профессиональную деятельность в обычных условиях, в том числе с большим напряжением, без снижения или со снижением квалификации и (или) объема выполняемой работы, без изменения или с изменением режима рабочего времени и (или) условий труда, в зависимости от их сочетания, устанавливается 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%.

При способности потерпевшим выполнять профессиональную деятельность на специализированном рабочем месте или на дому с сохранением освоенной квалификации, профессии и квалификационного разряда (класса) и (или) со снижением квалификационного разряда, и (или) объема выполняемой работы, и (или) изменением режима рабочего времени, и (или) организацией рабочего места на дому устанавливается 70%, 80%, 90%. При полной утрате профессиональной трудоспособности речь идет о 100%.

Приложением 2 к постановлению установлена форма сведений о характере и условиях труда. Эту форму заполняет наниматель и предоставляет в организации здравоохранения для использования при проведении МСЭ. Приложением 3 установлена форма программы реабилитации потерпевшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, которая заполняется по результатам МСЭ при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах. Эта форма, предоставляемая в "Белгосстрах", содержит все необходимые сведения о потерпевшем, в том числе мероприятия медпомощи, реабилитации, в которых нуждается потерпевший, определенные по результатам МСЭ.

Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года - даты начала действия постановления Совета Министров от 3 июня 2021 года №304.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующие нормы закреплены в постановлении Минздрава от 9 июня 2021 года №79 и приняты в развитие норм постановления Совета Министров от 3 июня 2021 года №304 "О...
 
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