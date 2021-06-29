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Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 30 июня из-за жары

29.06.2021 12:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен по юго-западу Беларуси 30 июня из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с, при грозах - с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов выше нуля, днем - плюс 25-31.-0-

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Теги: Минск
 
 
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В среду ожидается переменная облачность. Ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных...
 
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