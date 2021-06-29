Каким правилам необходимо следовать, чтобы уберечь себя от грозы

Источник материала: БT

Знаете ли вы, что каждую секунду на нашей планете бушует около двух тысяч гроз, а в поверхность ударяет более 50 молний. Гроза - величественное и в то же время крайне опасное явление природы. Ежегодно в мире от удара молнии погибает около трех тысяч человек.





Итак, каким правилам необходимо следовать, чтобы уберечь себя?



Комфортнее всего, конечно, наблюдать грозу дома. Тем не менее, необходимо закрыть окна, отключить электроприборы и повременить с разговорами по мобильному телефону.



Если гроза застала вас в поле, поищите яму или овраг. При отсутствии углублений поблизости, присядьте как можно ниже или лягте на землю. В первую очередь молния поразит самый высокий объект.



Находясь в лесу, держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев. Не располагайтесь у костра. Столб горячего воздуха - хороший проводник электричества. Укройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами.



Перепады атмосферного давления во время грозы могут влиять на общее самочувствие человека. В зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипотония и гипертония.



Надеемся, гроза не застанет вас врасплох. Но если это произойдет, вы будете четко знать, что делать.







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