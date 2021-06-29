Источник материала: БT

Быть отцом не только счастье, но и труд. Рождение ребенка меняет привычный ритм жизни. У папы появляется много новых забот. Получить ответы на волнующие вопросы можно в "папа-школах". Они функционируют на базе территориальных центров социального обслуживания.



Первые "Папа-школы" появились в Швеции в середине 1980-х

Опыт работы в этом направлении позаимствовали во многих странах.



В Беларуси школы отцов функционируют как в столице, так и в регионах. Основная целевая аудитория - папы, которые ждут первенца. Приходят и мужчины, уже имеющие детей.



Занятия проходят в формате открытого диалога. Их ведут специально обученные модераторы.



"Папа-школы" работают как стационарно, так и онлайн. После занятий учащиеся получают домашние задания. Занятия проходят раз в неделю, курс включает в себя в среднем 6-8 встреч. Обучение бесплатное. Записаться в такую школу может любой желающий.

Еще больше интересных и полезных сюжетов - в утреннем шоу "Добрай раніцы, Беларусь!" . Смотрите его по будним дням с 6:00 до 9:00 на канале "Беларусь 1" .







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