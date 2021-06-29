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В Минске сотрудники ГАИ помогли утятам выбраться из канализации
29.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В плен пернатые попали на улице Труса. Все вместе - правоохранители и неравнодушные минчане - вытащили из канализационного водостока восьмерых утят.
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В плен пернатые попали на улице Труса. Все вместе - правоохранители и неравнодушные минчане - вытащили из канализационного водостока восьмерых утят. ...
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