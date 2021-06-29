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Белорусский рубль укрепился
29.06.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 53 копейки. Евро опустился до 3 рублей 1 копейки. И 3,50 стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Итак, за американский доллар просят минимально 2 рубля 53 копейки. Евро опустился до 3...
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