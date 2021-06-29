Форум регионов Беларуси и России позволит выявить новые точки совместного роста - мнение

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России позволит выявить новые точки для совместного роста в образовании и науке. Об этом заявил проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, член Совета Республики Олег Дьяченко в секции форума "Направления развития российско-белорусского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш университет работает уже не первый год с региональными образовательными научными центрами Российской Федерации, прежде всего приграничного региона - Брянская, Смоленская области, с псковским, а также омским, санкт-петербургским, московским университетами. Основные направления - это научное сотрудничество, реализация совместных научных проектов по истории, филологии, есть проекты в области точных наук. Кроме этого, одним из направлений нашей совместной работы является развитие программы академической мобильности студентов и учащихся. В структуру нашего университета входит колледж. И мы нашли партнера в Коломне Московской области. Сотрудничество у нас началось в плане академической мобильности между колледжами, теперь сотрудничаем уже на уровне студентов. То есть приезжают к нам российские учащиеся и студенты, мы отправляем на стажировки студентов в Российскую Федерацию. Это очень перспективно. Идет взаимообогащение, новые контакты, связи. Мы строим общее образовательное пространство в рамках Союзного государства, и здесь нужно, чтобы наши системы гармонично сочетались", - сказал Олег Дьяченко.

Проректор добавил: "Думаю, что благодаря этому форуму мы выверим наши позиции, насколько мы синхронно движемся в общем направлении, насколько у нас общие цели и задачи. А дальше, конечно, это обмен контактами, и возможно, мы выявим новые точки для совместного роста в сфере образования и науки".

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, организована работа пяти секций, которые пройдут по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на форуме проходит совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы форума станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. Перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. Для придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве будут подписаны соглашения о сотрудничестве, а также контракты между предприятиями Беларуси и России.-0-



