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Проект БСЖ: опубликована книга воспоминаний детей войны "Нiколi не забудзем"
29.06.2021 13:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная книга проекта Белорусского союза женщин "Семейное чтение" вышла в свет в преддверии 77-й годовщины освобождения Беларуси и Дня Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали организаторы.
В книге "Нiколi не забудзем" собраны воспоминания детей войны. Это истории тех, кто ребенком пережил все ужасы и тяготы войны, через всю жизнь пронес эти впечатления. Книга - в назидание будущим поколениям, чтобы они берегли мир и спокойствие в стране и на земле.
Проект "Семейное чтение" реализуется совместно с белорусскими издательствами при поддержке Министерства информации и Министерства образования.
Как рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, общественное объединение уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи, поддержанию традиционных семейных ценностей в обществе.-0-
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В книге "Нiколi не забудзем" собраны воспоминания детей войны. Это истории тех, кто ребенком пережил все ужасы и тяготы войны, через всю жизнь пронес эти впечатления.
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