Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная книга проекта Белорусского союза женщин "Семейное чтение" вышла в свет в преддверии 77-й годовщины освобождения Беларуси и Дня Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали организаторы.

В книге "Нiколi не забудзем" собраны воспоминания детей войны. Это истории тех, кто ребенком пережил все ужасы и тяготы войны, через всю жизнь пронес эти впечатления. Книга - в назидание будущим поколениям, чтобы они берегли мир и спокойствие в стране и на земле.

Проект "Семейное чтение" реализуется совместно с белорусскими издательствами при поддержке Министерства информации и Министерства образования.

Как рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, общественное объединение уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию молодежи, поддержанию традиционных семейных ценностей в обществе.-0-



