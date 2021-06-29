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ICAO продлила срок расследования инцидента с рейсом Ryanair

29.06.2021 14:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Международная организация гражданской авиации приняла решение о продлении сроков расследования инцидента с бортом Ryanair, который был принудительно посажен 23 мая в Минске.

В пресс-релизе Министерства транспорта и коммуникаций Литвы говорится о том, что 28 июня на заседании совета ICAO рассматривали промежуточный отчет о расследовании инцидента с посадкой рейса Афина-Вильнюс в Минске.

Там пришли к выводу, что что для завершения расследования потребуется больше времени, а также необходимы дополнительные данные от государств и организаций, причастных к происшествию. Информации, ранее предоставленной ими, пока недостаточно для установления всех обстоятельств и последовательности событий. Кроме того, от белорусской стороны было предоставлено много сведений на русском языке, которые требуют перевода.

Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно задержан правоохранителями.

Позже стало известно, что команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. Инцидент перерос в международный скандал.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная организация гражданской авиации приняла решение о продлении сроков расследования инцидента с бортом Ryanair, который был принудительно посажен 23 мая в...
 
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