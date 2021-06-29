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ICAO продлила срок расследования инцидента с рейсом Ryanair
29.06.2021 14:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Международная организация гражданской авиации приняла решение о продлении сроков расследования инцидента с бортом Ryanair, который был принудительно посажен 23 мая в Минске.
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Там пришли к выводу, что что для завершения расследования потребуется больше времени, а также необходимы дополнительные данные от государств и организаций, причастных к происшествию. Информации, ранее предоставленной ими, пока недостаточно для установления всех обстоятельств и последовательности событий. Кроме того, от белорусской стороны было предоставлено много сведений на русском языке, которые требуют перевода.
Напомним, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. На борту находился белорусский журналист Роман Протасевич, который был немедленно
Позже стало известно, что команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. Инцидент
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Международная организация гражданской авиации приняла решение о продлении сроков расследования инцидента с бортом Ryanair, который был принудительно посажен 23 мая в...
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