В Минске начался суд над анархистом Николаем Дедком

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Он обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Расследование в отношении Дедка СК завершил в мае. Оперативниками ГУБОПиК МВД и следователями были получены доказательства о причастности анархиста к совершению ряда преступлений, в том числе к организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Днем 23 августа прошлого года обвиняемый отметился на уличных беспорядках в Минске: блокировал движение транспорта, оказывая явное неповиновение законным требованиям милиции. Согласно материалам дела, фигурант несколько лет администрировал радикальный телеграм-канал.

У следствия есть неопровержимые доказательства совершения анархистом незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Для этого он, в том числе распространял в телеграм-канале экстремистские материалы. В ноябре 2020 года участника анархистского движения задержали на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где он скрывался от правоохранительных органов. Дома у него изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, то есть фактически готовые коктейли Молотова. В начале судебного процесса обвиняемый заявил два ходатайства. В первом он попросил удалить из зала суда журналистку Людмилу Гладкую. Это наша коллега из издательского дома "СБ. Беларусь сегодня", которая пристально следит за процессом. Во втором Дедок попросил суд допустить его отца в качестве защитника. В удовлетворении обоих ходатайств отказано, так как на то нет оснований.







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