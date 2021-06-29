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Е. Кунгуров: Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга
29.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Большое видится на расстоянии. Артист, эстрадный певец Евгений Кунгуров высказался о политических событиях в Беларуси. Заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия стал гостем проекта Белтелерадиокомпании "Скажинемолчи". В эфире телеканала "Беларусь 1" баритон обсудил резонансные события.
Евгений Кунгуров, оперный и эстрадный певец (Россия): "Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга. Вот это самое главное. А все остальные нюансы - это уже забота народа Беларуси и собственно людей, которые здесь живут".
Евгений Кунгуров, как медийный человек, один из участников шоу "Голос", ведущий проекта "Романтика романса" хорошо знаком с реакцией анонимной аудитории в социальных сетях. Артист поделился своим мнением на тему ответственности за комментарии в интернете.
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Е. Кунгуров: Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга
Большое видится на расстоянии. Артист, эстрадный певец Евгений Кунгуров высказался о политических событиях в Беларуси. Заслуженный артист Чеченской Республики,...
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