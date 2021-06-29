ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Е. Кунгуров: Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга

29.06.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Большое видится на расстоянии. Артист, эстрадный певец Евгений Кунгуров высказался о политических событиях в Беларуси. Заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия стал гостем проекта Белтелерадиокомпании "Скажинемолчи". В эфире телеканала "Беларусь 1" баритон обсудил резонансные события.

Евгений Кунгуров, оперный и эстрадный певец (Россия): "Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга. Вот это самое главное. А все остальные нюансы - это уже забота народа Беларуси и собственно людей, которые здесь живут".

Евгений Кунгуров, как медийный человек, один из участников шоу "Голос", ведущий проекта "Романтика романса" хорошо знаком с реакцией анонимной аудитории в социальных сетях. Артист поделился своим мнением на тему ответственности за комментарии в интернете.

Еще больше ярких высказываний Евгения Кунгурова - в телеграм-канале проекта "Скажинемолчи". Полная версия свежего выпуска - на YouTube-канале "Беларусь 1".


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большое видится на расстоянии. Артист, эстрадный певец Евгений Кунгуров высказался о политических событиях в Беларуси. Заслуженный артист Чеченской Республики,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Форум регионов Беларуси и России позволит выявить новые точки совместного роста - мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by