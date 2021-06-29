Е. Кунгуров: Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга

Источник материала: БT

Большое видится на расстоянии. Артист, эстрадный певец Евгений Кунгуров высказался о политических событиях в Беларуси. Заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия стал гостем проекта Белтелерадиокомпании "Скажинемолчи". В эфире телеканала "Беларусь 1" баритон обсудил резонансные события.

Евгений Кунгуров, оперный и эстрадный певец (Россия): "Главное, что государство осталось государством, и люди не стали воевать друг против друга. Вот это самое главное. А все остальные нюансы - это уже забота народа Беларуси и собственно людей, которые здесь живут".

Евгений Кунгуров, как медийный человек, один из участников шоу "Голос", ведущий проекта "Романтика романса" хорошо знаком с реакцией анонимной аудитории в социальных сетях. Артист поделился своим мнением на тему ответственности за комментарии в интернете.

Еще больше ярких высказываний Евгения Кунгурова - в телеграм-канале проекта "Скажинемолчи" . Полная версия свежего выпуска - на YouTube-канале "Беларусь 1" .





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