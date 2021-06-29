Беларуси и России удалось многого добиться в научно-технической сфере - Карасин

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и России удалось многого добиться в научно-технической сфере. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в секции VIII Форум регионов Беларуси и России "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров". Белорусская часть проходит на базе Президентской библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"За прошедшие с момента подписания договора о создании Союзного государства годы многого удалось добиться, укрепить тесные научно-технические и образовательные контакты. Вопросы науки и образования имеют важное значение, потому что напрямую связаны с интеллектуальным и творческим потенциалом, которые определяют в немалой степени способность отвечать на вызовы времени, обеспечивать суверенитет и лидерство наших стран, их конкурентоспособность в современном мире", - сказал Григорий Карасин.

По его словам, главная задача такого сотрудничества - формирование единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в рамках которого обеспечивается гармонизация национальных законодательств в научно-технической сфере, создаются равные возможности для белорусских и российских ученых работать на территории Союзного государства, выполняются совместные исследования и разработки по приоритетным для двух стран направлениям.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.





Сегодня, в первый день, работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.

Впервые на форуме организовано совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании.

30 июня, во второй день форума, состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. Особое внимание на форуме будет уделено вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Перспективы делового сотрудничества рассмотрят участники Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат России и Беларуси.

Важной частью программы станет пленарное заседание. Оно пройдет 1 июля в режиме видеоконференции. Перед участниками выступят руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации. Для придания нового импульса развитию цифровизации и научно-технологического пространства в Союзном государстве будут подписаны соглашения о сотрудничестве, а также контракты между предприятиями Беларуси и России.-0-



