Россия занимает особое место в международном научно-техническом сотрудничестве Беларуси - Рачков

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков на секции VIII Форума регионов Беларуси и России "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров", которая проходит в Президентской библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Символично, что белорусская часть участников собралась именно здесь, в Президентской библиотеке, где находится универсальный фонд отечественных и зарубежных документов в области государственного управления и парламентаризма, права, экономики, политики и науки. Заседание секции посвящается вопросу совершенствования взаимодействия Беларуси и России по реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, - сказал Сергей Рачков. - Российская Федерация занимает особое место в международном сотрудничестве Беларуси в научно-технической сфере".





По его словам, только в Союзном государстве реализовано 57 программ в области космических исследований, энергетики, новых материалов и нанотехнологий, машино- и приборостроения, медицины, биотехнологий, информационных и аграрных технологий. "В Беларуси идет непрерывный процесс развития научно-технической и инновационной сфер, в том числе с использованием передового международного опыта развития науки и технологий, - отметил сенатор. - В текущем году в нашей стране дан старт государственной программе инновационного развития на 2021-2025 годы, новым научно-техническим программам. Правительством поставлена задача реализовать в регионах нашей страны с учетом их конкурентных преимуществ инновационные проекты по созданию высокотехнологичных производств на основе разработок белорусских ученых. Разрабатываемая в Беларуси инновационная продукция имеет большой потенциал для коммерциализации как внутри страны, так и за рубежом".

Вместе с тем отмечено, что, несмотря на положительную динамику высокотехнологичных производств в реальном секторе экономики Беларуси и России, в этом направлении работу следует выводить на более высокий уровень.





"Росту инновационного потенциала Беларуси и России будет способствовать переход к созданию цифровых платформ как ключевых инструментов цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков, а также взаимодействие регионов в области использования современных технологий, разработки и серийного производства наукоемкой продукции. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть интеграция научных, образовательных и производственных организаций Беларуси и России для создания и вывода на мировой рынок новых совместных технологий и продуктов. Сегодня продолжается процесс формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также общего научно-технологического пространства государств СНГ. Международные договоры и соглашения, определяющие эти процессы, направления, формы и механизмы двустороннего научно-технического сотрудничества, должны быть актуальными, соответствовать реалиям эпохи цифровизации", - подчеркнул Сергей Рачков.

Сенатор предложил в рамках секции выработать предложения по совершенствованию правового регулирования сотрудничества Беларуси и России в научно-технической сфере, сделать акцент на рассмотрении практики применения результатов научно-исследовательских и научно-технических программ и проектов в реальном секторе экономики, осуществлении трансфера разработанных технологий.





VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Сегодня, в первый день, работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-





Фото Оксаны Манчук