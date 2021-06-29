Кубрин: программы Союзного государства необходимо реализовывать системно

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программы Союзного государства необходимо реализовывать системно, заявил сегодня заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на секции Форума регионов Беларуси и России "Роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства", которая проходит в режиме видео-конференц-связи на базе технопарка БНТУ "Политехник", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы много работаем в области самых современных технологий. Таких программ на сегодня реализовано более 10, но они реализуются точечными методами. А вот по космическому направлению мы работаем системно. И это важно. Мы уже реализовали семь программ Союзного государства в области космических технологий. Системность позволяет прогнозировать работу в отрасли на 10-15 лет вперед. Дело в том, что наработки, которые были сделаны по всем предыдущим программам, подталкивали друг друга к следующему шагу", - отметил Алексей Кубрин.

По его словам, реализуемая сегодня программа "Комплекс-СГ" является практически стратегической, на базе которой и будет создаваться совместная белорусско-российская группировка космических спутников, как минимум в области дистанционного зондирования Земли. "В этой программе мы получаем настолько высокие характеристики, что спутники смогут строиться в дальнейшем на 10-15, а может и 20 лет вперед", - обратил внимание замгоссекретаря.

Алексей Кубрин подчеркнул, что такой подход нужно закладывать и по другим направлениям.

"Если говорить о необходимости развития цифровазации, создания своего программного обеспечения, то это должна быть не сиюминутная задача, а идеологически рассчитанная на долговременный срок. Именно таким образом, чтобы и в дальнейшем это можно было использовать. Поэтому мы хотели бы рассмотреть возможность комплексного, идеологического анализа, на основании которого по всем направлениями сформировать долгосрочную перспективу. И здесь немаловажно задействовать потенциал наших научных ведомств, академий Беларуси и России. Дело в том, что на сегодня только эти структуры обладают полным объемом информации по всем отраслевым направлениям. И на основании проработки этих направлений разработать идеологию, которую можно заложить как стратегическую по отраслям", - уверен замгоссекретаря.

На данной секции рассматриваются ключевые подходы к формированию единого научно-технологического пространства Беларуси и России, в том числе вопросы реализации совместных научно-технических проектов, отраслевые и региональные аспекты инновационного сотрудничества двух стран, преимущества и угрозы, связанные с применением цифровых технологий. В ее работе принимают участие представители органов государственной власти и местного самоуправления, банков, коммерческих компаний, общественных объединений, интеграционных структур. Кроме того, во время ее работы планируется подписать коммерческие контракты на сумму свыше $35 млн.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.-0-