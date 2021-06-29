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В Беларуси продлен срок, во время которого можно повышать цены на детское питание
29.06.2021 15:43 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров продлила до 15 июля срок возможного повышения цен на весь ассортимент детского питания на уровне, не превышающем 4% по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
"Повышать цены могут юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, которые производят, ввозят и реализуют детское питание на внутреннем рынке. Данное решение принято для сохранения ассортимента рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства, ввоза и реализации", - пояснили в МАРТ.
Как сообщалось, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 30 июня текущего года.-0-
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Как сообщалось, ранее было принято решение о возможности такого повышения цен в срок до 30 июня текущего года.
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