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НАН: Форум регионов Беларуси и России - новые возможности, проекты и контракты

29.06.2021 15:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум регионов Беларуси и России - это новые возможности, проекты и контракты. Об этом заявил первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик на секции VIII Форума регионов Беларуси и России "Совершенствование взаимодействия России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров", которая проходит в Президентской библиотеке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Форум регионов Беларуси и России для нас - это новые возможности, новые связи, идеи и, естественно, новые проекты и контракты", - сказал Сергей Чижик.

По его словам, выбранная для обсуждения тема - актуальна. "Цифровизация - важнейшая задача. Без цифры на новые рынки достойно нельзя пройти, потому что любая техника, любое производство должно быть цифровизированным - от этого зависит себестоимость продукции, качество и многое другое, - отметил первый зампред. - Программы Союзного государства позволяют взаимодействовать ученым двух стран. Уже 20 лет назад мы начинали эти программы, связанные с цифровизацией. Это целый цикл программ СКИФ. Они направлены на разработку и создание суперкомпьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения. Также достаточно много программ выполнено в области космических технологий и обработки космических данных. Сегодня выполняются 4 программы, хотя за плечами уже 16. Подготовлено еще 14 программ, среди них программа - "Аддитивность". Это переход на 3D производство и печать, цифра".

Сергей Чижик подчеркнул, что на секции планируется обсудить вопросы, которые сегодня стоят на повестке дня. "Это более оперативное реагирование на требование времени и на прохождение программ. Вопрос также о коммерциализации результатов программ. Они должны идти на пользу обоих государств. Хотелось бы сказать и о фундаментальных исследованиях. Необходимо также финансировать эти работы, чтобы получить прорыв, толчок", - заключил он.

VIII Форум регионов Беларуси и России стартовал сегодня и пройдет по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

В первый день работают пять секций, которые проходят по нескольким тематическим направлениям: российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования в эпоху "больших вызовов" и цифровых технологий, роль цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства Союзного государства, взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных программ и научно-технических проектов в рамках международных договоров, право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и направления, молодежь онлайн: цифровая среда будущего.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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"Цифровизация - важнейшая задача. Без цифры на новые рынки достойно нельзя пройти, потому что любая техника, любое производство должно быть цифровизированным - от...
 
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