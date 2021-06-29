Пиневич: материально стимулировать белорусов к вакцинации против COVID-19 нет необходимости

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Материально стимулировать белорусов вакцинироваться против COVID-19 пока нет необходимости, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока нам, с моей точки зрения, исходя из анализа, который мы проводим, никакое стимулирование для вакцинации не нужно. У нас каждый понимает (важность вакцинирования. - Прим.БЕЛТА), делает свой осознанный выбор. Такого, что есть вакцины, но нет желающих привиться, у нас нет", - сказал Дмитрий Пиневич.

Министр отметил: пункты вакцинации были открыты в торговых центрах с той целью, чтобы вакцинироваться могло как можно больше людей. "В Минске мы добились того, что начали исчезать очереди в поликлиниках", - сказал он.

Впрочем, считает Дмитрий Пиневич, прививочные пункты в торговых центрах есть смысл открывать в больших городах. "Есть смысл, когда это крупные города. В маленьких особого смысла нет. Например, это могут быть областные центры и города ускоренного развития - Молодечно, Барановичи и др.", - сказал министр, напомнив, что сейчас прививочные пункты открыты в поликлиниках, больницах и медсанчастях.

Дмитрий Пиневич отметил, что Беларусь ожидает поставку вакцины "Спутник Лайт". "Мы пока ее не получили, поскольку вакцина очень востребована для вакцинации в Российской Федерации. Но мы планируем (у нас есть заявки) прививать организованные коллективы студенческой молодежи перед началом учебного года", - отметил он.-0-