Первый день Форума регионов Беларуси и России продолжает работу

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В эти минуты активно идет работа VIII Форума регионов Беларуси и России. Основная задача в этом году - придать новый импульс развитию цифровизации и научно-техническому пространству в Союзном государстве. Обе страны заинтересованы в поиске новых точек роста, в частности, в образовании и науке. В ходе сегодняшних обсуждений договорились о создании единого реестра технопарков Союзного государства - такая платформа позволит потенциальным инвесторам оперативно находить партнеров для совместных проектов как в Беларуси, так и в России. Особое внимание - и вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Участники активно обсуждают перспективы делового сотрудничества.

Молодые законодатели Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

Впервые на полях форума прошло совместное заседание молодежных парламентов при Совете Республики и Совете Федерации - подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Молодые законодатели намерены реализовать ряд проектов по сохранению исторической памяти. Новый импульс получит "Цифровая звезда" - проект языком гаджетов знакомит с событиями Великой Отечественной: оцифровываются документы и размещаются на электронных ресурсах. Планируют масштабировать (от Минска и Перми до всего Союзного государства) и программу "Городские инновации" - они привнесут дополнительный комфорт улицам городов и помогут сделать их технологичнее и комфортнее.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сегодня голос молодежи должен быть услышан и в международных организациях. К примеру, европейский молодежный парламент. Там тоже должны слышать голос белорусской и российской молодежи, в том числе по той общественно-политической обстановке. Поэтому мы планируем, что соглашение будет максимально продуктивным, мы с коллегами настроены на работу. Все то, что мы наметили, максимально ориентировано на каждого молодого человека как в Беларуси, так и в России.

Заседание молодых парламентариев прошло вне основных секций форума. О них подробнее расскажем в следующих выпусках.





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