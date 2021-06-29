﻿ Первый день Форума регионов Беларуси и России продолжает работу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый день Форума регионов Беларуси и России продолжает работу

29.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В эти минуты активно идет работа VIII Форума регионов Беларуси и России. Основная задача в этом году - придать новый импульс развитию цифровизации и научно-техническому пространству в Союзном государстве. Обе страны заинтересованы в поиске новых точек роста, в частности, в образовании и науке. В ходе сегодняшних обсуждений договорились о создании единого реестра технопарков Союзного государства - такая платформа позволит потенциальным инвесторам оперативно находить партнеров для совместных проектов как в Беларуси, так и в России. Особое внимание - и вопросам взаимодействия бизнес-кругов. Участники активно обсуждают перспективы делового сотрудничества.

Молодые законодатели Беларуси и России подписали соглашение о сотрудничестве

Впервые на полях форума прошло совместное заседание молодежных парламентов при Совете Республики и Совете Федерации - подписано соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Молодые законодатели намерены реализовать ряд проектов по сохранению исторической памяти. Новый импульс получит "Цифровая звезда" - проект языком гаджетов знакомит с событиями Великой Отечественной: оцифровываются документы и размещаются на электронных ресурсах. Планируют масштабировать (от Минска и Перми до всего Союзного государства) и программу "Городские инновации" - они привнесут дополнительный комфорт улицам городов и помогут сделать их технологичнее и комфортнее.

Егор Макаревич, председатель молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Сегодня голос молодежи должен быть услышан и в международных организациях. К примеру, европейский молодежный парламент. Там тоже должны слышать голос белорусской и российской молодежи, в том числе по той общественно-политической обстановке. Поэтому мы планируем, что соглашение будет максимально продуктивным, мы с коллегами настроены на работу. Все то, что мы наметили, максимально ориентировано на каждого молодого человека как в Беларуси, так и в России.

Заседание молодых парламентариев прошло вне основных секций форума. О них подробнее расскажем в следующих выпусках.


Читайте также:




 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты активно идет работа VIII Форума регионов Беларуси и России. Основная задача в этом году - придать новый импульс развитию цифровизации и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пиневич: материально стимулировать белорусов к вакцинации против COVID-19 нет необходимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by