Минздраву важно мнение выпускников по совершенствованию здравоохранения - Пиневич

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения считает важным мнение выпускников по усовершенствованию системы здравоохранения, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи с выпускниками медицинских вузов, которые приглашены на Республиканский бал, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это здорово для нас, более старшего поколения, что молодежь выпускается с гораздо большим объемом знаний и она более критична. Нам важна обратная связь - что они считают важным улучшить в целом в системе здравоохранения, по своей специальности и в своем учреждении", - сказал Дмитрий Пиневич.

В этой связи он сообщил, что мнение сегодняшних выпускников будет изучено сейчас, когда они получили дипломы, затем после прохождения интернатуры и еще через некоторое время, когда они закончат свою работу в качестве молодых специалистов. Крайне важно оценить, насколько адекватна заложенная при обучении практикоориентированность той практической реальности, в которой они будут работать. Также интересно мнение молодежи насчет инноваций в системе здравоохранения, в частности, резидентуры, информационных платформ.

В этом году четыре белорусских медвуза страны выпустили 2,5 тыс. молодых специалистов. "Примечательно, что уровень их знаний оказался значительно выше, чем в предыдущие годы. Возможно, это связано с двумя факторами. Во-первых, эти ребята обучались по новым учебным программам, которые мы ввели несколько лет назад, - они более практикоориентированные. А второй момент - почти половина выпускников в том или ином качестве оказывала помощь старшим коллегам в борьбе с пандемией, что сделало их более ответственными", - заметил министр.

На Республиканский бал приглашены 23 выпускника из БГМУ, ВГМУ, ГрГМУ и ГомГМУ. Отбирали их, по словам Дмитрия Пиневича, прежде всего по уровню знаний, который они показали во время обучения и на госэкзаменах.-0-