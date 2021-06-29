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Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз - Вольфович
29.06.2021 17:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сегодня на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.
/Будет дополнено/.-0-
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Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович на встрече с секретарем Совета безопасности Российской...
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