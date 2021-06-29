ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз - Вольфович

29.06.2021 17:47 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия принимают меры по минимизации современных вызовов и угроз. Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович сегодня на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, передает корреспондент БЕЛТА.

/Будет дополнено/.-0-

Патрушев: гибридные войны очень опасны и представляют угрозу независимости и целостности государств

Белорусско-российские консультации по линии советов безопасности состоялись в Минске

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сказал государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович на встрече с секретарем Совета безопасности Российской...
 
Новости дня
Новости общества
 
БГУИР упрощает процедуру подачи документов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by