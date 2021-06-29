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Детям на летних каникулах надо высыпаться и соблюдать правильный режим дня - эксперт

29.06.2021 17:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детям на летних каникулах нужно позволять спать подольше, заявила журналистам заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего, дети должны отоспаться. Не нужно поднимать рано, пусть они спят, сколько могут. Потому что у нас дети во время учебного года недосыпают час-полтора", - сказала Алла Малахова, отвечая на вопрос о рекомендациях на период летнего отдыха.

Вместе с тем базовые принципы правильного режима дня должны соблюдаться, заметила заведующая отделением. В частности, важно соблюдать кратность питания: ребенок должен есть 4-5 раз в день.

"В питании должны присутствовать молочные продукты, которые хорошо усваиваются и очень полезны для детей, потому что содержат кальций, необходимый для роста. То, чего недостаточно во время учебного года, в летний период должно быть восполнено - свежие фрукты и овощи. Их можно кушать без ограничений", - уверена Алла Малахова.

Она также порекомендовала максимальное пребывание на свежем воздухе, а купание - только под присмотром взрослых.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.
 
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