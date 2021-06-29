Сикорский: финансовая стабильность авиационной системы взаимосвязана с безопасностью

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский 28 июня принял участие в заседании Совета ИКАО в формате видеоконференции, был рассмотрен промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Беларуси 23 мая, сообщили БЕЛТА в департаменте.

"Чтобы руководить авиацией, нужно быть высокопрофессиональным и компетентным специалистом, четко понимающим ответственность за действие или бездействие, влияющих на безопасность полетов и авиационную безопасность. Поэтому считаю своим долгом разъяснить, что финансовая стабильность авиационной системы взаимозависима и взаимосвязана с безопасностью. Решения Евросоюза о введение незаконных санкций создают проблемы, в том числе финансовые, не только для авиакомпаний Беларуси, но и ряда других стран, - отметил в выступлении Артем Сикорский. - Авиация не должна втягиваться в политику. В белорусской авиации работают люди с различными паспортами, а на рейсах наших авиационных перевозчиков мы не разделяем людей по национальностям, сортам, цвету кожи и не измеряем им размер черепа! Обращаясь к вам, уважаемые руководители, скажите, получив информацию об угрозе акта незаконного вмешательства, мы могли поступить иначе?! Если бы мы не отреагировали на эти два письма с угрозами, все мировое сообщество имело бы полное право обвинить нас в преступном бездействии! Давайте не забывать, что мы с вами тоже бываем авиапассажирами и хотим, чтобы безопасность полетов была обеспечена на земле и воздухе! Несмотря на санкции, Беларусь, и в первую очередь мы - авиаторы, каждый авиационный специалист на своем рабочем месте, обеспечим безопасность полетов и авиационную безопасность!"

Также директор Департамента по авиации рассказал на заседании, что Беларусь занимает транспарентную позицию в расследовании и предоставила ИКАО самый большой объем информации и по настоящее время продолжает направлять материалы.

"Мы тесно взаимодействуем с Группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего. Мы считаем, что если бы ИКАО опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Беларуси. Белорусской стороне не понятно, почему ИКАО до сих пор не указала странам Европейского союза, Канаде, Украине и ряду других стран на нарушение с их стороны Чикагской конвенции при введении дискриминационных санкционных мер в отношении гражданской авиации Беларуси", - заявил Артем Сикорский.

По итогам заседания Совета ИКАО было принято решение продолжить расследование с целью установления фактов и представить доклад 13 сентября. -0-