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Головченко: проект "Поезд Победы" помогает сохранять память о пережитом народом в годы войны

29.06.2021 18:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Поезд Победы" помогает сохранять память о пережитом народом в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Роман Головченко ознакомился с передвижным музеем "Поезд Победы".

"Команда, которая создавала эту экспозицию, проделала огромную, важную и нужную работу. Современными методами визуализации создается ощущение присутствия. Думаю, что этот поезд можно насыщать другими эпизодами, например посвященными партизанскому движению", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что такие экспозиции особенно важно посещать молодежи. "Наше поколение еще активно общалось с ветеранами, они доносили до нас свои воспоминания. Современное поколение этой возможности не имеет. Поэтому такие художественные средства - эффективный и быстрый путь для сохранения памяти о том, с чем пришлось столкнуться нашему народу", - отметил он.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. Он представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезда Победы" включает 12 вагонов, девять из которых экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявших первый удар немецких войск на себя.

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии Республиканского волонтерского центра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Команда, которая создавала эту экспозицию, проделала огромную, важную и нужную работу. Современными методами визуализации создается ощущение присутствия. Думаю,...
 
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