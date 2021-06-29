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В БГУ разработали программное обеспечение для горнодобывающей промышленности

29.06.2021 18:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые БГУ разработали программное обеспечение (ПО) для автоматизации производственного процесса предприятий горнодобывающей промышленности. В состав научного коллектива вошли сотрудники механико-математического факультета БГУ под руководством заведующего кафедрой теоретической и прикладной механики Михаила Журавкова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Инновация представляет собой корпоративную компьютерную систему для решения широкого спектра производственных задач, управления горными работами и создания специализированных баз данных. В частности, хранилище включает горно-геологические, горнотехнические, геофизические, гидрогеологические и другие информационные блоки.

Одновременно более 300 сотрудников могут работать над различными задачами, создавать тематические цифровые карты, применять графический редактор, моделировать объекты, а также использовать результаты работы коллег.

Функционал позволяет моделировать и отслеживать динамику изменения рельефа поверхности в районе подземных горных работ, оценивать устойчивость подземных сооружений.

Представленная система существенно автоматизирует работу специалистов бюро проектирования горных работ, работников геолого-маркшейдерских служб, горных инженеров, начальников горных участков и других специалистов рудников.

Ученые БГУ внедряют и поддерживают работу программного обеспечения на предприятиях "Беларуськалий", "Славкалий", МХК "ЕвроХим", "Белгорхимпром", "СИПРсОП" и других. Кроме того, исследователи продолжают расширять функционал ПО и выводят его на новые рынки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Инновация представляет собой корпоративную компьютерную систему для решения широкого спектра производственных задач, управления горными работами и создания...
 
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