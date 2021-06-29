Банно-оздоровительный комплекс открылся в Минске после реконструкции

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Легендарная баня № 1 на улице Богдана Хмельницкого открылась сегодня после реконструкции. Работы по восстановлению длились почти 2 года. Сейчас это современный банно-оздоровительный комплекс. На первом этаже - бассейн с тремя дорожками для плавания, гидропушкой и водопадом. Есть здесь и мини-парикмахерская, а также буфет. На втором этаже - мужские и женские залы с купелями, парилками и душевыми. В общих отделениях, номерах, бассейне, душевых пол с подогревом.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района г. Минска:

Конечно, это не та баня № 1, которую хорошо помнят коренные жители города Минска. Сегодня это банно-оздоровительный комплекс со всеми процедурами… Я думаю, что данный объект будет востребован. Его долго ждали. Для многих - это история, это хорошее, доброе воспоминание о своем детстве.

Баня рассчитана почти на 150 человек. Рядом есть парковка. Посетителей ждут с 8 утра до 11 вечера. Вход в баню и бассейн на 2 часа будет стоить 15 рублей.





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