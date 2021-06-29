Источник материала: БT

Исторический день для градостроительной сферы столицы. Сегодня в мэрии заключен инвестиционный договор о возведении в Минске комплекса "Северный берег". Свои подписи на документах поставили председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и Мухаммед аль-Аббар - руководитель компании Emaar Properties из Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестор планирует построить комплекс по принципу "умного города". Например, там будет Минский международный выставочный центр, Институт искусственного интеллекта, центр международной торговли. На севере столицы появится также много жилых домов и новая транспортная инфраструктура. Общий объем инвестиций - 10 миллиардов рублей.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties:

На мой взгляд, важны не только сами здания, но и новые возможности для жителей и гостей Минска. Это новый образ жизни как взрослых, так и детей, это занятия спортом, покупки в магазинах. Какие у них будут работа и развлечения? Вот что главное. И мы готовы принести к вам все самое интересное и прогрессивное.





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