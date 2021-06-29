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В БГУИР обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего

29.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Белорусском университете информатики и радиоэлектроники спикеры двух стран обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего. Как отмечено, многие инновационные идеи школьников и студентов поддерживают в бизнес-инкубаторах и технопарках самих вузов. Некоторые инициативы после проведения межрегиональных конкурсов находят воплощение, например, в IT-продуктах.

Дмитрий Белокопытов, молодежный посол Целей устойчивого развития в Беларуси:

В белорусско-российском конкурсе мне больше всего запомнился проект молодого человека из Слуцка. Он представлял мобильное приложение для музеев и галерей. По сканированию QR-кода он выдает всю информацию о произведении искусства, чтобы не ходить с наушниками и никому не мешать.

Сегодня в столичных университетах есть свои технопарки, как, например, "Политехник" БНТУ или "Унитехпром" Белгосуниверситета.


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В Белорусском университете информатики и радиоэлектроники спикеры двух стран обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего. Как отмечено, многие...
 
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