В БГУИР обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего

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В Белорусском университете информатики и радиоэлектроники спикеры двух стран обсудили роль молодежи в цифровой среде будущего. Как отмечено, многие инновационные идеи школьников и студентов поддерживают в бизнес-инкубаторах и технопарках самих вузов. Некоторые инициативы после проведения межрегиональных конкурсов находят воплощение, например, в IT-продуктах.

Дмитрий Белокопытов, молодежный посол Целей устойчивого развития в Беларуси:

В белорусско-российском конкурсе мне больше всего запомнился проект молодого человека из Слуцка. Он представлял мобильное приложение для музеев и галерей. По сканированию QR-кода он выдает всю информацию о произведении искусства, чтобы не ходить с наушниками и никому не мешать.

Сегодня в столичных университетах есть свои технопарки, как, например, "Политехник" БНТУ или "Унитехпром" Белгосуниверситета.





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