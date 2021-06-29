И. Абрамов: Цифровизация - необходимое условие успешного развития государства и рынка

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Необходимым условием успешного развития государства и рынка становится цифровизация. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов на секции Форума регионов Беларуси и России. По его словам, в век цифровизации очень важно видеть и понимать, как разумно и эффективно использовать этот ресурс.

Основными положительными сторонами цифрового развития России и Беларуси можно считать чрезвычайно высокий человеческий потенциал в IT-сфере и превышающие мировые значения доступности для населения интернета и мобильной связи, их активное использование в повседневной жизни. Эти факты могут благоприятно отразиться на формировании общего научно-технологического контура двух стран.

Иван Абрамов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике (Россия):

Мы видим, как IT-рынок услуг увеличивается с каждым годом. Поэтому мы должны прилагать все усилия, чтобы создавать нормальную здоровую конкуренцию, чтобы создавать продукт, который может идти на экспорт. Было рождено такое новое название, как "стратегическая пара", когда мы говорим о том, что надо производить процессоры Российского производства и софт, при помощи наших белорусских коллег, потому что там есть хорошие успехи





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