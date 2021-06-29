|
Прогноз погоды на 30 июня
29.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта.
Днем 30 июня по юго-западной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погоду в Беларуси будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем по юго-западу скажется влияние атмосферного фронта. Днем 30 июня по юго-западной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)