|
Почти 800 светофоров регулируют движение транспорта в Минске
29.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают оригинальный вид - в "урбанистическом" стиле. Зарисовки на городскую тематику заменяют стандартный серый цвет оборудования. Теперь они практически сливаются с пейзажами и радуют глаз горожан. Всего в столице почти 800 светофорных объектов. О стрит-арте возле пешеходных переходов - Илья Цветков (видео).
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают оригинальный вид - в "урбанистическом" стиле. Зарисовки на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)