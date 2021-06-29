Почти 800 светофоров регулируют движение транспорта в Минске

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Новые цвета регулирования городского трафика. Пульты управления светофорами в столице приобретают оригинальный вид - в "урбанистическом" стиле. Зарисовки на городскую тематику заменяют стандартный серый цвет оборудования. Теперь они практически сливаются с пейзажами и радуют глаз горожан. Всего в столице почти 800 светофорных объектов. О стрит-арте возле пешеходных переходов - Илья Цветков (видео).





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