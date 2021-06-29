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Достижения и перспективные проекты Минской области в транспортно-логистической сфере

29.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспорт агропродукции белорусских предприятий в Китай с начала года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке Поднебесной повышенный спрос на сухое молоко, говядину и мясо птицы. Цены на отечественные товары конкурентоспособны в КНР в том числе благодаря контейнерным перевозкам. Здесь большая роль у нашего национального логистического оператора. Белтаможсервис недавно открыл и транспортно-логистический центр в индустриальном парке "Великий камень". Это новые возможности и перспективы для его резидентов.

Вадим Бабарикин, генеральный директор РУП "Белтаможсервис":

Мы только в 2020 году более 30 поездов, которые формировал Белтаможсервис, отправили с экспортом наших товаров в Китай. Работа проводится достаточно успешно и оперативно. У нас хорошие государственные партнерские отношения с операторами в КНР. Мы имеем возможность комплексно оказывать терминальную обработку - это страхование груза, это маркировка и спецупаковка. Белтаможсервис по итогам 2020 стал лучшим в конкурсе "Экспедитор года". Среди актуальных достижений новый вид услуг - это хранение и обработка лекарственных средств, которые поступают на склады как от белорусских фармпредприятий, так и компаний-импортеров.

Александр Скачковский, директор минского филиала РУП "Белтаможсервис":

Обеспечение сохранности, безопасность в ходе реализации продукции, в том числе и оптовой - это имеет ключевое значение в фармацевтической отрасли. Полученное заключение формата GDP соответствует всем евразийским стандартам. В дальнейшем предприятие намерено получить такое заключение во всех областных транспортно-логистических терминалах страны.

Обеспечение сохранности, безопасность в ходе реализации продукции, в том числе и оптовой - это имеет ключевое значение в фармацевтической отрасли. Полученное заключение формата GDP соответствует всем евразийским стандартам. В дальнейшем предприятие намерено получить такое заключение во всех областных транспортно-логистических терминалах страны.

Сегодня только минский филиал крупнейшего логистического оператора страны может ежедневно обслуживать более 300 грузовых автомобилей. Именно с площадки в деревне Щитомиричи отправляются грузы с предприятий Минской области в Китай в рамках проекта "Один пояс и один путь".


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Экспорт агропродукции белорусских предприятий в Китай с начала года вырос более чем наполовину по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. На рынке...
 
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