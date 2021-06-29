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В Беларуси 1-2 июля пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи

29.06.2021 19:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по случаю празднования Дня Независимости пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

Например, 1 июля с 10.00 до 12.00 проконсультируют специалисты отделов принудительного исполнения Брестской области, нотариусы, адвокаты и сотрудники ЗАГСов. 2 июля благотворительная акция пройдет с 14.00 до 17.00, ее проведет главное управление юстиции Брестского облисполкома совместно с Брестской областной нотариальной палатой, Брестской областной коллегией адвокатов, отделом ЗАГС Брестского горисполкома, Брестским областным управлением фонда социальной защиты населения.

Акция состоится и в других регионах. Так, 2 июля с 10.00 до 12.00 бесплатная правовая помощь гражданам будет оказана в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома. В этот же день граждан всех категорий бесплатно проконсультируют нотариусы Беларуси по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Акция состоится и в других регионах. Так, 2 июля с 10.00 до 12.00 бесплатная правовая помощь гражданам будет оказана в главном управлении юстиции Гомельского...
 
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