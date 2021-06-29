ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Конференция по современному востоковедению объединит в БГУ около 70 ученых из семи стран

29.06.2021 20:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 1 июля откроется двухдневная международная научно-практическая конференция "Проблемы современного востоковедения". Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Форум соберет около 70 экспертов в области востоковедения, ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Украины, Пакистана, Монголии, Узбекистана и Китая. Это представители БГУ, Минского государственного лингвистического университета, Белорусской государственной академии искусств, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Монгольского государственного университета, Киевского национального университета им. Т.Шевченко и других.

На форуме обсудят вопросы социально-политической ситуации стран Востока, их культурное многообразие и особенности языка и литературы.

По итогам конференции планируется публикация электронного сборника докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает кафедра языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форум соберет около 70 экспертов в области востоковедения, ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Украины, Пакистана, Монголии,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент открыл Республиканский бал выпускников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by