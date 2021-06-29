Конференция по современному востоковедению объединит в БГУ около 70 ученых из семи стран

Источник материала: БелТА

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ 1 июля откроется двухдневная международная научно-практическая конференция "Проблемы современного востоковедения". Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Форум соберет около 70 экспертов в области востоковедения, ученых, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Украины, Пакистана, Монголии, Узбекистана и Китая. Это представители БГУ, Минского государственного лингвистического университета, Белорусской государственной академии искусств, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского университета дружбы народов, Монгольского государственного университета, Киевского национального университета им. Т.Шевченко и других.

На форуме обсудят вопросы социально-политической ситуации стран Востока, их культурное многообразие и особенности языка и литературы.

По итогам конференции планируется публикация электронного сборника докладов участников с размещением в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает кафедра языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений БГУ.-0-