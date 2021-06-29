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М. Рыженков: Настоящим болельщикам не надо политических акций, чтобы болеть за свою команду

29.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все чаще в грязные политические игры пытаются впутать культуру, религию и даже спорт. Яркий тому пример - женский чемпионат Европы по баскетболу, который завершился в этот уикенд. В стартовом матче нашей сборной против хозяек турнира, команды Испании, антигероями выступили так называемые болельщики белорусок. Своим поведением на трибунах они пытались выбить наших баскетболисток из игры. А после сенсационной победы команды Натальи Трофимовой буквально "переобулись в прыжке", демонстрируя теперь уже мнимую поддержку сборной.

Об этом сегодня во время встречи нацкоманды в Национальном аэропорту Минск рассказал глава Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Но даже при таких обстоятельствах наши девушки не сломились, продемонстрировали яркую игру и всего в шаге остановились от пьедестала.

Попадание в топ-4 позволит нашей команде выступить в квалификации чемпионата мира, которая пройдет в феврале будущего года.


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Теги: Минск
 
 
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Все чаще в грязные политические игры пытаются впутать культуру, религию и даже спорт. Яркий тому пример - женский чемпионат Европы по баскетболу, который...
 
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