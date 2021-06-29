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Суд Центрального района Минска признал экстремистской продукцию телеграм-канала "Менскразам"
29.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Экстремистской признал суд Центрального района Минска информационную продукцию телеграм-канала "Менскразам". В нем публиковались призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, хулиганским действиям, а также имели место публикации оскорбительного характера, разжигающие социальную вражду и рознь, содержащие пропаганду насилия, вражды и ненависти.
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Экстремистской признал суд Центрального района Минска информационную продукцию телеграм-канала "Менскразам". В нем публиковались призывы к участию в...
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