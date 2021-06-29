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В галерее М. Савицкого открылась выставка "О далеком и близком"
29.06.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Еще одна выставка в галерее Савицкого - "О далеком и близком". Все произведения в ней - пейзажи, портреты, жанровые картины - написаны в лучших традициях старой академической школы. Авторы работ показывают принцип узнаваемости своих образов и выбирают понятные даже неподготовленному зрителю темы.
О выставке, которая вызывает хорошую ностальгию по классическому искусству, репортаж Натальи Бордиловской (видео).
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Еще одна выставка в галерее Савицкого - "О далеком и близком". Все произведения в ней - пейзажи, портреты, жанровые картины - написаны в лучших традициях старой...
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