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Еще одна выставка в галерее Савицкого - "О далеком и близком". Все произведения в ней - пейзажи, портреты, жанровые картины - написаны в лучших традициях старой академической школы. Авторы работ показывают принцип узнаваемости своих образов и выбирают понятные даже неподготовленному зрителю темы.

О выставке, которая вызывает хорошую ностальгию по классическому искусству, репортаж Натальи Бордиловской (видео).





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