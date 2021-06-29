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Участники конкурса "TVR" представили проекты для теле- и радиопрограмм

29.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые идеи и новые лица на экране белорусского телевидения. Проекты для теле- и радиопрограмм представили участники конкурса "TVR". Организаторами выступили факультет журналистики БГУ и Белтелерадиокомпания. Заявки на участие подавали со всех уголков страны. Главный приз - возможность реализации креативных задумок – вызвал настоящий ажиотаж и поток новых идей. Татьяна Божко ознакомилась с проектами.

В аудиториях факультета журналистики оживленно. Хоть сессия давно закончилась, еще один важный экзамен впереди - защита проектов, представленных на конкурс "TVR". За несколько месяцев участники подготовили немало интересных проектов.

Максим Тютеньков, участник конкурса "TVR", выпускник факультета журналистики БГУ:

Я предлагаю проект, который, по сути, будет подкастом. Суть - путешествия по нашей стране. Ведущие - взрослый и ребенок. Ведь именно дети могут подметить такие детали, на которые взрослый даже не обратит внимания.

Первокурсник журфака Игорь Прокопьев готовит масштабное реалити-шоу, которое поможет подросткам найти выход из сложных жизненных ситуаций.

Проект молодежного реалити особенно заинтересовал жюри, в составе которого преподаватели факультета журналистики БГУ и представители Белтелерадиокомпании.

Подать заявку на участие в "TVR" можно было в двух номинациях: лучший телепроект и лучший проект для радио. У конкурсантов оценивали не только творческую задумку, но и продуманный бизнес-план для реализации.

Топ-3 тем, актуальных для молодежи, - история родной страны, волонтерское движение, смартпроекты.

Презентации яркие, сценарии творческие. Десятки интересных проектов уже оценило жюри. А рождались идеи прямо здесь, в аудиториях и рекреациях факультета журналистики БГУ. И, конечно, в теле- и радиостудиях, оборудованных современной техникой. Авторов проектов для начала примут на стажировку. А самые интересные идеи воплотят в студиях Белтелерадиокомпании.

Новаторы успели ознакомиться с работой на ТВ поближе во время экскурсии по главному медиахолдингу страны. С историей белорусского телевидения ознакомились в музее, а с современными возможностями - в техническом закулисье Белтелерадиокомпании. Его масштабы поразили Ярослава Меркулова. Учащийся Минского энергетического колледжа на телевидении готов пробовать себя в разных профессиях. Мечтает стать ведущим авторской программы по поиску новых талантов.

Третьекурсница Академии управления при Президенте Беларуси Анастасия Реуцкая презентует проект программы "В унисон". Это будет телеэкскурс в историю и культуру в увлекательном молодежном формате.

Сбор предложений для разнообразия телерадиоконтента продолжится. Конкурс "TVR" станет ежегодной платформой для дискуссий и предложений.


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Новые идеи и новые лица на экране белорусского телевидения. Проекты для теле- и радиопрограмм представили участники конкурса "TVR". Организаторами выступили...
 
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